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2 Eyl 2021 11:28

İran petrol gemisi Suriye'nin Banyas Limanı'na ulaştı

İran petrol gemisi Suriye'nin Banyas Limanı'na ulaştı

Mehr'e bilgi veren bir kaynak, Lübnan'a akaryakıt taşıyan İran petrol gemisinin Suriye'nin kuzeybatısındaki Banyas Limanı'na ulaştığını duyurdu.

Mehr Haber Ajansı'na bilgi veren bir kaynak, Lübnan'a akaryakıt taşıyan İran petrol gemisinin Suriye'nin  kuzeybatısındaki Banyas Limanı'na ulaştığını duyurdu.

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, ABD yaptırımlarını hiçe sayarak İran'dan Lübnan lirasıyla yakıt satın alma önerisinde bulunmuştu.

Lübnan lideri, İran'dan akaryakıt alımı konusuna ilişkin, "Üçüncü akaryakıt taşıyan geminin Lübnan’a gönderilmesi konusunda İranlılarla anlaşmaya vardık. Lübnan’ın gelecekteki zorlu aşamaları atlatması için 3'ten fazla petrol gemisine ihtiyacımız var." demişti.

News Code 1896929
https://tr.mehrnews.com/news/1896929/

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