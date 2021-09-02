Cumhurbaşkanı Reisi'den Sistan ve Belucistan eyaletine sürpriz ziyaret

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi gerçekleştirdiği ikinci eyalet gezisi kapsamında bugün Sistan ve Belucistan eyaletindeki Çabahar kentine geldi.

Burada basına konuşan Reisi, "İnşaallah yeni hükümette Sistan ve Belucistan'ın sorunlarını çözmek için önemli adımlar atılır." dedi.

Reisi, 27 Ağustos'ta ilk eyalet gezisi kapsamında Huzistan eyaletine gitmişti.

İran'da 18 Haziran'da yapılan 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanarak ülkenin 8. Cumhurbaşkanı olan İbrahim Reisi, 5 Ağustos'ta İslami Şura Meclisi'nde yemin ederek resmen görevine başlamıştı.