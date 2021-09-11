Koronavirüsle mücadelede önemli gelişmeler kaydettik

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, bugün katıldığı koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, pandemi ile mücadele alanında önemli gelişmeler kaydedildiğini belirterek, “Aşı üretiminde önemli adımlar atılmış. Yerli Fahra aşısının üretimi yasal izinlerin alınmasının yanı sıra Bereket ve Razi aşılarının seri üretim hattı da geliştirilmiştir” dedi.

Yerli yapım aşı üretimindeki ilerlemelere dikkat çeken Reisi, bu sürecin ülkenin ihtiyaç duyduğu aşı miktarı sağlana kardar devam edeceğini ifade etti.

Aşı ithalat istatistiklerinin 50 milyon doz sınırına yaklaştığını da önemli bir gelişme olarak nitelendiren Reisi, “İthalat sayısındaki artış ve aynı zamanda günlük aşılama sayısındaki artış büyük ölçüde halkımızın endişelerini gidermiştir. Günlük aşılamanın yakında günde 2 milyondan fazla kişiye ulaşmasını temenni ediyorum” ifadelerinde bulundu.

Reisi ayrıca, Erbain etkinliklerine atıfta bulunarak, bu merasimin en iyi şekilde gerçekleşmesi için Iraklı tarafla görüşmelerin sürdüğünü söyledi.