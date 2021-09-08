UAEA'nın davranışı müzakere sürecini baltayabilir

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, bugün Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü.

Reisi bu görüşmede, İran’ın iki tarafı ilgilendiren hususlarda Avrupa ülkeleri ile ilişkilerini geliştirmeyi amaçladığını söyledi.

Afganistan ile ilgili olarak Reisi, 20 yıllık ABD işgalinin askeri yöntemin Afganistan için bir çözüm olmadığını gösterdiğini dile getirerek, "ABD ve NATO birliklerinin 20 yıllık varlığına rağmen, Afganistan'daki uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığı durdurulamadı, aksine 45 kat arttı." dedi.

Cumhurbaşkanı Reisi, "Afganistan'da insan haklarına, özellikle kadın ve çocuk haklarına saygı gösterilmesi İran İslam Cumhuriyeti'nin ciddi endişelerinden biridir. Dolayısıyla Afgan halkının haklarını korumak için elimizden geleni yapacağız." ifadesini kullandı.

Reisi, "İran İslam Cumhuriyeti'ne göre, Afganistan'da tüm etnik grupların katılımıyla kapsayıcı bir hükümetin kurulmaması ülkenin geleceği ve Avrupa güvenliği üzerinde ciddi bir etkisi olabilir." açıklamasında bulundu.

Nükleer anlaşma olarak bilinen Ortak Kapsamlı Eylem Planı’na dair Reisi, "İran'ın bu anlaşmayı hiçbir zaman ihlal etmediğini çok iyi biliyorsunuz. Anlaşmadan çekilen ve onu çiğneyen taraf Amerikalılardı. Avrupalılardan nükleer anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeleri beklenirdi, ancak bunu yapamadılar." değerlendirmesinde bulundu.

Reisi, İran-Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ilişkileri hakkında, "Tahran’ın UAEA ile olan işbirliği, İran'ın nükleer faaliyetlerinde şeffaflığa olan bağlılığının açık bir örneğidir. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın yapıcı olmayan davranışına karşı İran tarafının yapıcı bir tepki vermemesi doğaldır. UAEA’nın bu davranışı müzakere sürecini de baltayabilir." diye konuştu.

ABD’de Trump döneminin kapandığına dikkati çeken Reisi, “Biden yönetiminin göreve başlamasına rağmen, ABD'nin İran'a yönelik politikasında herhangi bir değişiklik yaşanmadı ve İran'a yönelik aynı yaklaşımlar yani yaptırımlar ile baskılar gündemde." dedi.

AB Konseyi Başkanı ise İran-AB ilişkileri konusunda, "Bölgede daha fazla istikrar görebilmemiz için İran'ın sadık bir ortağı olmak istiyoruz." şeklinde konuştu.