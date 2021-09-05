Rus diplomat, Reisi'nin "nükleer müzakere" açıklamalarını değerlendirdi

Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin "nükleer müzakere" açıklamalarınıı değerlendirdi.

Ulyanov'un yaptığı paylaşımda, "Bu açıklamalar İran'ın nükleer anlaşmaya ilişkin Viyana görüşmelerini sürdürmeye hazır olduğunu gösteriyor. Yeni müzakerelerin ne zaman başlayacağı hâlâ belirsizdir." ifadesine yer verildi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan ve haziranda ara verilen nükleer görüşmelere yeniden başlamaya hazır olduklarını ancak baskı altında müzakereyi kabul etmeyeceklerini söylemişti.