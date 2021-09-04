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4 Eyl 2021 15:23

Reisi:

Aşı ithalatı ve yerel aşı üretimi artacak

Aşı ithalatı ve yerel aşı üretimi artacak

İran Cumhurbaşkanı Reisi, ülkedeki aşılama sürecinin umut verici olduğunu belirterek, aşı ithalatının ve ülkedeki aşı üretiminin önümüzdeki haftalarda artacağını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, bugün katıldığı koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, “Yeni dalgaların neden olacağı hasarlar gerekli önlemler alınarak azaltılabilir” dedi.

Ülkedeki aşılama sürecinin umut verici olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Reisi, aşı ithalatının ve ülkedeki aşı üretiminin önümüzdeki haftalarda artacağını söyledi.

Reisi ayrıca, Erbain matem merasimlerinin yapılmasının Irak hükümetinin rızasına tabi olduğunu dile getirerek, “Şüphesiz ev sahibi ülkenin kabul etmesi durumunda Sağlık Bakanlığı tarafından iki doz aşı alanlar Erbain matem merasimine katılabilirler” ifadelerinde bulundu.

News Code 1896983
https://tr.mehrnews.com/news/1896983/

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