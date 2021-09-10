Irak'tan Erbain kararı: Yabancı ziyaretçi sayısı artırıldı

Irak Başbakanı Mustafa El-Kazımi, Erbain merasimine katılacak yabancı ziyaretçilere verilen vizelerin sayısının artırılması talimatını verdi.

Yeni karara göre yabancı ziyaretçilere verilecek vize sayısı 40 binden 80 bine çıkarılacak.

Bu kararla 60 bin İran vatandaşı Erbain törenlerine katılabilecek.

Daha önce İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Erbain merasimi için Irak'a gidecek ziyaretçi sayısının artırılması için Irak'a çağrıda bulunmuştu.

Irak hükümeti, Erbain merasimlerine İran'dan 30 bin kişinin katılması için izin vermişti.