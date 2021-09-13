Galibaf, Irak Başbakanı el-Kazımi ile görüştü

Dün gerçekleşen görüşmede Galibaf, “Bölgesel konularda iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesi, özellikle komşuları etkiler” dedi.

Yabancıların güvensizlik yaratmak amacıyla bölgedeki gelişmerele müdahale ettiğini belirten Galibaf, “Bölge ötesi ülkelerin hiçbir zaman İran ve Irak'ın çıkarları doğrultusunda kararlar almadıkları ve iki ülkenin aralarındaki meselelerini kendi kapasitelerine dayanarak çözmeleri gerektiği bize kanıtlanmıştır” ifadelerinde bulundu.

Erbain etkinliklerine dikkat çeken Galibaf, “Sağlık protokolleri çerçevesinde aşılı kişilerin bu etkinliğe katılabilmeleri için zemin hazırlanmalıdır” ifadesini kullandı.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ise bölgede iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine değinerek, İran-Irak ilişkilerinin geliştirilmesi ve ikili işbirliğinin artırılması gerektiğinin altını çizdi.