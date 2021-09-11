İran Dışişleri Bakanı'ndan "Erbain" açıklaması

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan'ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımızın sağlık protokllerine uygun olarak Erbain merasimlerine katılmak üzere kara ve hava yoluyla Kerbela’yı ziyaret etmeleri için Iraklı yetkililerle istişarelerimiz sürüyor.

Elbette sevgili vatandaşlarımız korona tedbirleri ve ziyaretçilerin sağlığının korunması için bu yıl Erbain yürüyüşü merasimi yapılmasının imkansız olduğunu, hatta sayı artışının da sınırlı olduğunu biliyorlar."

Emir Abdullahiyan’ın paylaşımında, "Bu konuyu takip etmeye devam edeceğiz" ifadesi kullanıldı.