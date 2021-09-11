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11 Eyl 2021 09:33

İran Dışişleri Bakanı'ndan "Erbain" açıklaması

İran Dışişleri Bakanı'ndan "Erbain" açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, sosyal medya Instagram hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda Erbain etkinlikleriyle ilgili olarak açıklamada bulundu.

 Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan'ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımızın sağlık protokllerine uygun olarak Erbain merasimlerine katılmak üzere kara ve hava yoluyla Kerbela’yı ziyaret etmeleri için Iraklı yetkililerle istişarelerimiz sürüyor.

Elbette sevgili vatandaşlarımız korona tedbirleri ve ziyaretçilerin sağlığının korunması için bu yıl Erbain yürüyüşü merasimi yapılmasının imkansız olduğunu, hatta sayı artışının da sınırlı olduğunu biliyorlar."

Emir Abdullahiyan’ın paylaşımında, "Bu konuyu takip etmeye devam edeceğiz" ifadesi kullanıldı.

News Code 1897109
https://tr.mehrnews.com/news/1897109/

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