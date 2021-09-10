İran'dan Arap Dörtlüsü Bakanlar Komitesi'ne sert tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Suudi Arabistan'da düzenlenen sözde Arap Dörtlüsü Bakanlar Komitesi Toplantısı’nın kapanış bildirisine tepki göstererek, “Bu tür bildirilerin yayınlanması, toplantıya katılan ülkelerin bölgedeki gelişmelerin seyri ve İran İslam Cumhuriyeti ile Arap devletleri arasındaki ilişkilere dair genel koşullar hakkında en ufak anlayışya sahip olmadığını yansıtıyor.” dedi.

İran'ı bölgedeki Arap ülklerin içişlerine müdahale etmekle suçlayan komitenin iddialarını reddeden Hatipzade, şöyle devam etti:

“Bu suçlamaların Batı Asya ve Kuzey Afrika bölgelerine özellikle Yemen’e müdahalede bulunan, gerilim ve kriz yaratan, terörü besleyen ve paralı askerleri devşiren ülkeler tarafından öne sürülmesi kabul edilemez. İran’ı suçlamak için bu hususları bir araya getirmek bölgeye müdahale ve insanların göz ardı edilmesi sorununu çözemez.”

Hatipzade, 4 Arap ülkesinin yayınladığı bildiri ile Siyonist Rejim'e hizmet ettiğini belirterek, “Bu ülkelere, böylesi değersiz açıklamaların yerine Siyonist Rejim’in Filistin halkına karşı işlediği cinayetlere odaklanmalarını tavsiye ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Bu tür açıklamaların katılımcı ülkelerden bazılarının İran ile ilişkilerini düzeltme çabasıyla çelişkili olduğunu aktaran Hatipzade, İran’ın diplomatik kanallar aracılığıyla yanlış anlamaları çözme konusundaki vazgeçilmez tutumunu hatırlatarak, bölgeye diyalog çağrısını yineledi.

Bildiride yer alan Ebu Musa, Büyük Tonb ve Küçün Tonb adalarına ilişkin iddiaları kınayan Hatipzade, İran'ın bu adalardaki tüm faaliyetlerini ülkenin ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğü çerçevesinde yaptığını söyledi.

Arap Dörtlüsü'nün nükleer anlaşma sürecini de baltalamak istediğini anlatan İranlı Sözcü, bu tür bildirilerin ülkenin barışçıl nükleer endüstrisinin gelişmesini engelleyemeceğini kaydetti.