Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Reisi, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile görüştü

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, dün resmi bir ziyaret kapsamında Tahran'a gelen Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile görüştü.

Görüşmenin ardından gerçekleştirilen ortak basın toplantısında konuşan Reisi, iki ülke arasında vize uygulamasının kaldırıldığını açıkladı.

Şemhani, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile bir araya geldi

İran İslam Cumhuriyeti Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Şemhani, ikili meseleleri ve bölgedeki en son siyasi ve güvenlik gelişmelerini görüşmek üzere Irak Başbakanı ile bir araya geldi.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı-UAEA Başkanı görüşmesi

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, dün Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) Başkanı Rafael Grossi ile bir araya geldi. İki taraf görüşmenin ardından ortak bir açıklama yayınladı.

Ortak açıklamada, "UAEA müfettişlerine belirlenen izleme teçhizatının bakımına ve İran'da ortak bir mühür altında tutulan bellek kartlarının değiştirmelerine izin verildi." denildi.

İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 487 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 20 bin 219 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 114 bin 311'e vaka sayısı ise 5 milyon 295 bin 786'ya çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 7 bin 278'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 4 milyon 568 bin 236'ya ulaştı." ifadesi kullanıldı.