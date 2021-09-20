İran'ın yeni Savunma Bakanı'ndan Siyonist Rejim'e uyarı

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammad Rıza Aştiyani, başta Siyonist Rejim liderleri olmak üzere İran düşmanlarının iddialarına tepki göstererek, "İran, büyük milletinin savunma gücünün yalnızca ülkenin sınırlarının güvenliğini korumak ve herhangi bir tehdide ve olası saldırganlığa yanıt vermek için hazırlandığını defalarca belirtmiştir" dedi.

Tuğgeneral Aştiyani, zayıf güçlere bağlı rejimlerin çaresizlikten saçmalıklara ve suçlamalara yöneldiğini söyledi.

İran’ın savunma doktrinine dayalı olarak savunma ve askeri gelişimini ilerleteceğini vurgulayan Tuğgeneral Aştiyani, "İran milletinin düşmanları, mantıksız ve cahilce bir hareket karşısında mutlaka sert yanıtlar alacak ve ağır bedel ödeyecek" ifadelerinde bulundu.