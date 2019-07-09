İran Silahlı Kuvvetleri misilleme için elleri tetikte

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, bugün Tahran’da yeni Genelkurmay Başkan Vekili Tümgeneral Muhammed Rıza Aştiyani için düzenlenen göreve başlama töreninde konuşma yaptı.

Nükleer anlaşma konusunda Avrupa’nın vaatlerini yerine getirmemesine rağmen İran’ın bir sene sabrettiğini belirten Tümgeneral Bakıri, “İran, savaş peşinde olmadığını ve başkalarına kötülük ve saldırganlık yapma niyetinde olmadığını göstermiştir. Aslında sözlerine sadık kalmayan taraf Avrupalılardır.” dedi.

Tümgeneral Bakıri, İran’ın Devrim Lideri’nin talimatları doğrultusunda Mayıs aynıdan itibaren yeni bir döneme (aktif direniş dönemi) ayak bastığını ifade ederek, “Bu dönemde savaş korkusu yok; onu memnuniyetle de karşılamıyoruz. Müzakereler teslim olmak anlamına gelir; bu nedenle kesin bir şekilde müzakereye ‘hayır’ diyoruz.” açıklamasında bulundu.

İngiltere’nin Cebelitarık Boğazı’nda İran’a ait petrol tankerine el koymasına tepki gösteren Tümgeneral Bakıri, şunları kaydetti:

“Bu eylem ABD İHA’sının düşürülmesini telafi etmek için yapılmıştır. İngilizlerin yaptığı eylem yanıtsız kalmayacak. Yeri ve zamanı geldiğinde skandal eyleme karşılık verilecektir.”

Tümgeneral Bakıri, sözlerinin bir kısmında da, “Amerikan Global Hawk casus İHA'nın düşürülmesi herkesi özellikle Amerikalıları şaşırttı.” diye konuştu.

İngiltere Kraliyet Deniz Piyadeleri, 4 Temmuz'da Cebelitarık'ta Suriye'ye ham petrol taşıdığı iddia edilen bir tankere Avrupa Birliği yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle el koydu. İran ise bunu "yasa dışı alıkoyma" olarak nitelendirdi.