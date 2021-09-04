Düşmanlar İran'a baskı yapmak için hiçbir çabadan kaçınmamıştır

Tümgeneral Selami görüşmede İran Silahlı Kuvvetlerin ülkenin savunma gücünü yükseltme yönündeki çabalarına değinerek, “İslam Devrimi'nin ve İran milletinin düşmanları İslam Düzeni ve İran milletine baskı yapmak için hiçbir çabadan kaçınmamıştır ve son 40 yıldaki yetersizliklerine rağmen, hala düşmanlıklarında ısrarcı olarak bu derin düşmanlıklarını her gün özel hilelerle ortaya çıkarıyorlar” dedi.

Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammad Rıza Aştiyani de “Tam bir yakınsama ve koordinasyonla, silahlı kuvvetlerin stratejik ihtiyaçlarının karşılanması ve ülkenin savunma gücünün yükseltilmesi için güven verici koşullar sağlayacağız” dedi.