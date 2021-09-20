Kazakistan'da silahlı saldırı: 5 ölü

Almatı'da bir kişi, mahkeme kararı gereği tahliye işlemi yapmak üzere gelen polis ve icra memurlarına ateş açtı.
"2’si polis 5 kişi hayatını kaybetti"
Almatı Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Mahkemenin evi boşaltması için verdiği karar gerekçesiyle olay yerine giden icra memurları, polis ekibi ve acil durumlar departmanı görevlilerine evin sakini 1967 doğumlu kişi silahlı saldırıda bulundu. Saldırıda 2’si polis 5 kişi hayatını kaybetti."
Saldırgan yakalandı
Etkisiz hale getirilen saldırgan gözaltına alındı.
Polise yönelik silahlı saldırıların nadir görüldüğü Kazakistan'daki olay, sosyal medyada da geniş yer buldu.
TRT Haber
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