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20 Eyl 2021 21:27

Kazakistan'da silahlı saldırı: 5 ölü

Kazakistan'da silahlı saldırı: 5 ölü

Kazakistan'ın Almatı şehrinde polis ve icra memurları silahlı saldırıya uğradı. Çıkan çatışmada 2'si polis 5 kişi hayatını kaybetti.

Almatı'da bir kişi, mahkeme kararı gereği tahliye işlemi yapmak üzere gelen polis ve icra memurlarına ateş açtı.

"2’si polis 5 kişi hayatını kaybetti"

Almatı Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mahkemenin evi boşaltması için verdiği karar gerekçesiyle olay yerine giden icra memurları, polis ekibi ve acil durumlar departmanı görevlilerine evin sakini 1967 doğumlu kişi silahlı saldırıda bulundu. Saldırıda 2’si polis 5 kişi hayatını kaybetti."

Saldırgan yakalandı

Etkisiz hale getirilen saldırgan gözaltına alındı.

Polise yönelik silahlı saldırıların nadir görüldüğü Kazakistan'daki olay, sosyal medyada da geniş yer buldu.

TRT Haber

News Code 1897348
https://tr.mehrnews.com/news/1897348/

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