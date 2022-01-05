Kazakistan’da hükümet protestolar nedeniyle istifa etti

Petrol zengini Orta Asya ülkesi Kazakistan’da akaryakıta gelen zamlarla birlikte Pazar gününden beri ülkede devam protesto gösterileri sonrasında hükümet istifa kararı aldı. Ülkede olaylar hükümetin LPG’ye uygulanan tavan fiyatların kaldırılmasıyla başladı. Hükümetin bu hamlesiyle birlikte LPG fiyatları iki katına çıkarken halk da sokağa döküldü.

BU TÜR GÖSTERİLER ÇOK NADİR OLUYORDU

Almatı’da binlerce gösterici ile güvenlik güçleri dün karşı karşıya gelirken polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

Eski bir Sovyetler Birliği ülkesi olan ve bu tür protestoların çok nadiren görüldüğü ülkede yaşananlar hem başkent Nur-Sultan’da hem de uluslararası kamuoyunda şaşkınlık yarattı.

Bağımsızlığını ilan ettiği 30 yılı aşkın bir süredir petrol ve metal endüstrisi ile yabancı yatırımcıyı çeken ülkede Pazar günü başlayan protestoların ardından Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Almatı ve ülkenin akaryakıt üreten batı bölgesi Mangistau’da OHAL ilan etti.

“YABANCI PROVOKATÖRLER İDDİASI”

Cumhurbaşkanı Tokayev, ayrıca şiddetin arkasında yerli ve yabancı provokatörlerin olduğunu dile getirdi.

Fakat Tokayev’in OHAL kararı ve fiyatlara müdahale etme hamlesine rağmen göstericiler sokaklarda protesto gösterilerine devam etti.

Çarşamba günü kabine üyeleriyle konuşan Tokayev, fiyatların normale döndürülmesini ve fiyat kontrollerinin yapılmasını istedi. Tokayev sadece akaryakıta değil “toplumsal olarak önemli ürünlerin” fiyatının da düzenlenmesini istedi.

Tokayev’in bu açıklamalarından kısa bir süre sonra ise Kazakistan hükümeti istifa kararı aldı. Hükümet istifa kararını Tokayev’e sunarken, Cumhurbaşkanı Tokayev hükümetin istifasını kabul etti.

Hükümetin istifası sonrasında başbakan yardımcısı olan Alihan İsmailov, geçici başbakan olarak göreve başladı.

KAÇ GÖSTERİCİNİN YARALANDIĞI BİLİNMİYOR

Öte yandan Kazakistan İçişleri Bakanlığı, dün gece yaşanan olaylardan sonra 200’den fazla göstericinin gözaltına alındığını duyurdu. Başta Almatı, Çimkent ve Taraz’da olmak üzere çok sayıda göstericinin gözaltına alındığı kaydedildi.

95 polis memurunun yaralandığı kaydedilirken, kaç göstericinin yaralandığına dair ise bir açıklama yapılmadı.

2011’DEN BERİ EN BÜYÜK GÖSTERİ

1991 yılında bağımsızlığını ilan eden Kazakistan’da en son 2011’de benzer bir protesto gösterisi yaşanmıştı… Petrol madeninde çalışan işçilerin maaş ve çalışma şartları talebi büyük çaplı bir protestoya dönüşmüş ve en az 14 gösterici yaşamını yitirmişti.

Ülkeyi uzun yıllar yöneten Nursultan Nazarbayev’in 2019 yılında bizzat atadığı Tokayev göreve geldiği günden beri bu çapta bir gösteriyle karşılaşmamıştı.

Kaynak: Sözcü