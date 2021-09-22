Trabzon'da günlük vaka sayısı 700

Trabzon'da Covid-19 vaka sayısı günlük 700'lere yükseldi. Kentteki yoğun bakım servisleri tamamen doldu. Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, "Bu vaka sayısıyla servislerde baş edebiliyoruz ama yoğun bakımlarda sınırdayız" dedi.

Korona virüsü sebebiyle her gün 5-10 vefat yaşandığını açıklayan Dr. Usta, "Yoğun bakımlarımız bir süreçten geçiyor, tamamen dolu olarak hareket ediyoruz. Belli hareketlerle maalesef vefat edenlerle veya düzelip servise çıkanlarla birlikte süreci acillerde çok fazla yığılmadan yönetmeye gayret ediyoruz ama hep sınırda gittiğimizi söyleyebilirim. Servis anlamında çok bir sıkıntımız yok. Servis yataklarımızda henüz öyle bir sıkışıklık yaşamadık ama vakalar aşağıya gelmiyor. Vakalar günlük 500 ile 700 arasında gidip geliyor. Bu vaka sayısıyla servislerde baş edebiliyoruz ama yoğun bakımlarda sınırdayız" dedi.

Dr. Usta, kış mevsiminin vaka artışına neden olabileceğini söyledi ve şöyle devam etti: "Kapalı alanlarda insanların teması arttıkça ve aşısız olanların aşılarını tamamlamaması durumunda sıkıntıyla karşı karşıya kalacağımızı öngörüyoruz. Şu haliyle de zaten sıkıntı ve sınırda bir tabloyla gidiyoruz. Bunun aşağıya çekilmesi gerekiyor. Bu bağlamda bunu özellikle aşıya bağlayacak olursak, hastalarımızın aşısını tamamlamamış ya da aşısını olmamış kişilerin büyük çoğunlukta olduğunu söylersek gelecekte de böyle devam ederse neyle karşılaşacağımızı vatandaşımızın takdirine bırakmak gerekiyor."

Kaynak: DHA