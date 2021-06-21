Yemen güçleri düşürdüğü İHA'nın görüntülerini yayınladı

Al Masirah TV kanalına göre, Yemen ordusu ve gönüllü halktan oluşan güçler, Marib vilayetinde düşürdüğü ABD’ye ait bir casus İHA’sının görüntülerini yayınlandı.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, dün bir Amerikan insansız hava aracının Yemen ordusu tarafından düşürüldüğünü açıklamıştı.

Yahya Seri konuya ilişkin olarak, “Yemen ordusu ve gönüllü halk birlikleri Marib vilayetinde ABD’ye ait ‘ScanEagle’ tipi bir İHA’yı düşürdü” demişti.

Seri, Marib vilayetinin Sirvah kentinin al-Maşca bölgesinde düşmanca eylemlerde bulunmaya çalışan söz konusu İHA’nın düşürülme anının görüntülerinin yayınlanacağını söylemişti.