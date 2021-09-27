Yemen'de ABD'ye ait casus İHA'sı düşürüldü

Al Masirah TV kanalına göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Marib’de ABD’ye ait bir casus İHA’yı düşürdüklerini duyurdu.

Yahya Seri, “Yemen ordusu hava savunması ve gönüllü halk birlikleri ABD’ye ait “ScanEagle” tipi casus İHA’yı Marib üzerinde hedef alarak düşürdü” dedi.

Seri, “Söz konusu İHA Marib vilayetinin Medgal bölgesinde saldırı hazırlığı yaparken hedef alınarak düşürüldü” ifadesini kullandı.

Yemen ordusu hava savunması ayrıca 20 ve 22 Haziran'da da Marib'de ABD'ye ait iki casus İHA'yı düşürmüştü.