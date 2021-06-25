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25 Haz 2021 11:13

Yemen güçleri Suudi askeri garnizonunu İHA ile vurdu

Yemen güçleri Suudi askeri garnizonunu İHA ile vurdu

Yemen güçleri, Suudi Arabistan'ın güneyinde yer alan Al Vadia bölgesindeki Suudi liderliğindeki koalisyona ait askeri garnizonu İHA ile vurduklarını bildirdi.

Yemen resmi haber ajansı SABA'ya göre Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan'ın güneyinde yer alan Al Vadia bölgesindeki Suudi liderliğindeki koalisyona ait askeri garnizonu İHA ile vurduklarını bildirdi.

10 adet Kasıf-2 tipi İHA'larla Suudi askeri garnizonuna yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendiğini belirten Yahya Seri, “İHA'lar hedefleri tam isabetle vurdu. Operasyonda Suudi subaylaın da aralarında bulunduğu 60 asker öldürüldü.” dedi.

Yahya Seri, “Son iki gün içinde gerçekleştirilen operasyonun görüntüleri yakında yayınlanacak.” diye konuştu.

News Code 1895326
https://tr.mehrnews.com/news/1895326/

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