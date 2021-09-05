Yemen: Aramco petrol tesislerini füze ile hedef aldık

Al Masirah TV kanalına göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri yaptığı açıklamada, Yemen güçlerinin "Yedinci Caydırıcı Denge" adı altında Suudi Arabistan'da gerçekleştirdiği geniş çaplı İHA’lı ve füzeli operasyon hakkında önemli bilgiler verdi.

Yahya Seri, "Bu operasyonda Suudi Arabistan’ın doğusundaki Ed Dammam bölgesinde bulunan Ras Tanura’daki Aramco’ya bağlı petrol tesisi, birer balistik füze (Zülfakar) ve 8 adet ‘Samad-3’ tipi İHA ile hedef alındı" dedi.

Seri, bu operasyonun saldırgan düşmanın Yemen'deki cinayetlerine karşı yapıldığını ifade etti.

Seri ayrıca, Suudi Arabistan’ın Cidde, Cizan ve Necran kentlerindeki Aramco petrol tesininin 5 adet balistik füze ve iki adet İHA ile vurulduğunu duyurdu.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yemen’in tüm bölgelerinin kurtarılması ve ülkenin özgürlük ve bağımsızlığının gerçekleşmesi için mücadelelerine devam edeceklerini bildirdi.