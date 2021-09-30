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30 Eyl 2021 17:18

İran Dışişleri Bakanı, Çin Milli Günü’nü kutladı

İran Dışişleri Bakanı, Çin Milli Günü’nü kutladı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyian, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 72. yıl dönümünü münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyian, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 72. yıl dönümünü münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

Çin Milli Günü vesilesiyle Çin halkını ve hükümetini tebrik eden Emir Abdullahyian’ın kutlama mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 72. yıl dönümünü kutlayan Çin'in sevincini paylaşıyoruz. Koronavirüs ile mücadele, Kuşak-Yol Projesi ve Kapsamlı İşbirliği Anlaşması konusundaki ortak çalışmalar iki kadim ülkenin karşılıklı işbirliği çerçeveisnde yürütülmektedir. Kara gün dostumuzu asla unutmayız. Çin Milli Günü’nu tebrik ederim."

News Code 1897584
https://tr.mehrnews.com/news/1897584/

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