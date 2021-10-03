Reisi'den Çin Devlet Başkanı Cinping'e kutlama mesajı

İran Cumurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’e gönderdiği mesajda, Çin Milli Günü’nü kutladı.

Reisi’nin Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 72. yıl dönümünü münasebetiyle gönderdiği kutlama mesajında, şu ifadelere yer verildi:

"Barışever olan İran ve Çin, iki büyük medeniyet ve stratejik ortak olarak kazan-kazan çerçevesinde stratejik işbirliği ile hakiki bir çok taraflılığın gerçekleştirilmesine zemin sağlayabilir.

Hiç şüphesiz, iki ülke arasındaki karşılıklı güven, kapsamlı işbirliği planı ile Kuşak-Yol Projesi çerçevesindeki işbirliği artırabilir ve bölgesel işbirliğinin kalkınma, istikrar ve barışa dönüşmesine yol açabilir.

Umarım yeni dönemde iki ülke arasında çeşitli ekonomik, siyasi ve kültürel alanlarda işbirliğinin ivme kazanmasına ve stratejik ortaklık ile ilgili anlaşmaların uygulanmasına tanık oluruz."

Cumhurbaşkanı Reisi ayrıca, Çin Milli Günü vesilesiyle Devlet Başkanı Şi Cinping ile ülke halkını tebrik etti.