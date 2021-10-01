Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İran: Bölgede sınırların değiştirilmesine karşıyız

İran Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanlığı Operasyonlar Başkan Yardımcısı General Mehdi Rabbani, Azerbaycan sınırında konuşlu 25. Komando Tugay birliğini ziyaret etti.

Burada açıklamada bulunan General Rabbani, “İran İslam Cumhuriyeti'nin önceliği komşu ülkelerle iyi komşuluk kapsamında uygun ilişkiler kurmaktır.” dedi.

General Rabbani, “Bölgenin jeopolitik konumunu değiştirmek istemiyoruz, ancak dostluk ortamının işgalci Siyonist Rejim’in lehine kullanılmasına izin vermeyiz.” ifadesini kullandı.

İran’ın sınırların değiştirilmesine karşı olduğunu dile getiren General Rabbani, “Sınır hatlarındaki varlığımız İran milletinin gücünü göstermek içindir.” diye konuştu.

İran Ordusu, ülkenin kuzeybatısında askeri tatbikat yapacak

İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kiyumers Haydari, bugün yaptığı açıklamada, "Zırhlı araçlar, topçu birlikleri, insansız hava araçları ve helikopterlerin katılımıyla yarın ülkenin kuzeybatısında 'Hayber Fatihleri' adlı bir askeri tatbikat yapılacak." dedi.

Tuğgeneral Kiyumers Haydari, bu tatbikatın ordu birliklerinin muharebeye hazırlık seviyesini artırmak amacıyla yapılacağını belirtti.

İran Dışişleri Bakanı, Çin Milli Günü’nü kutladı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyian, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 72. yıl dönümünü münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

Çin Milli Günü vesilesiyle Çin halkını ve hükümetini tebrik eden Emir Abdullahyian’ın kutlama mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 72. yıl dönümünü kutlayan Çin'in sevincini paylaşıyoruz. Koronavirüs ile mücadele, Kuşak-Yol Projesi ve Kapsamlı İşbirliği Anlaşması konusundaki ortak çalışmalar iki kadim ülkenin karşılıklı işbirliği çerçeveisnde yürütülmektedir. Kara gün dostumuzu asla unutmayız. Çin Milli Günü’nu tebrik ederim."

İran'da güncel vaka ve vefat sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 268 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 14 bin 78 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 120 bin 428'e vaka sayısı ise 5 milyon 587bin 40'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 93'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 31 bin 692'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.