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27 Eyl 2021 14:36

İran-gürcistan işbirliği artacak

İran-gürcistan işbirliği artacak

Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani, yeni görevi dolayısıyla İran'ın yeni Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı tebrik etti.

Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani gönderdiği bir mesajda yeni görevi dolayısıyla İran'ın yeni Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı tebrik etti.

David Zalkaliani bu vesileyle, İran’da barış, refah ve güvenliğin geliştirilmesi konusunda Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan için başarılar diledi.

Zalkaliani, Emir Abdullahiyan’ın görevi döneminde İran ile Gürcistan arasında gelecekteki işbirliği için yeni fırsatlar yaratılacağının sözünü verdi.

Gürcistan Dışişleri Bakanı ülkesinin İran’la işbirliği yapmaktan yana olduğunu belirtti.

News Code 1897515
https://tr.mehrnews.com/news/1897515/

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