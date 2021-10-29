Reisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği bir mesajda, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı"nı bu ülkenin halkıyla hükümetine tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Reisi'nin kaleme aldığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bu ülkenin halkı ve hükümetini canı gönülden tebrik ediyorum.

İran ve Türkiye arasında her zaman karşılıklı saygıya dayanan dostane ilişkilerin, iki ülkenin milletinin çıkarlarının yanı sıra bölgede barış, istikrar ve huzurun güçlendirilmesi doğrultusunda daha da geliştirilmesini temenni ediyorum."

Cumhurbaşkanı Reisi kutlama mesajında, Türkiye halkı ve hükümeti için sağlık ve esenlikler dildedi.