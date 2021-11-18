Reisi Umman Milli Günü'nü kutladı

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Umman halkının milli gününü kutladı.

Cumhurbaşkanı Reisi, Umman Milli Günü dolayısıyla bu ülkenin Sultanı Heysem bin Tarık'a tebrik mesajı gönderdi.

Reisi'nin Umman Sultanı Heysem bin Tarık için kaleme aldığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verildi:

"İran ve Umman iki ulusun dostluğunu destekleyecek ve ilerideki ortak bağları güçlendirecek dostane, samimi ve tarihi ilişkilere sahiptir.

İki ülke yetkililerinin ortak çabaları ışığında mevcut iyi ilişkilerin daha da gelişmesini ve karşılıklı işbirliğinin tüm alanlarda artmasını temenni ediyorum."

Cumhurbaşkanı Reisi kutlama mesajında Umman Sultanı ve bu ülkenin halkı için sağlık ve başarılar diledi.