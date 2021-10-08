Cumhurbaşkanı Reisi'den Buşehr eyaletine ziyaret

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi gerçekleştirdiği altıncı eyalet gezisi kapsamında bu sabah Buşehr kentine geldi.

Ayetullah İbrahim Reisi, Buşehr Havalimanı'nda eyalet valisi ve bir grup yerel yetkili tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Reisi'ye altıncı eyalet gezisinde bazı bakanlar eşlik ediyor.

Reisi, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Yüce Allah bu eyalete birçok nimet vermiş. Buşehr, tarımcılık, balıkçılık, hurma yetiştiriciliği ve en önemlisi petrol, gaz ve petrokimya endüstrisinin merkezidir. Ayrıca 600 km deniz sınırına sahiptir. Bunlara rağmen eyaletin işsizlik gibi bazı sorunlarla karşı karşıya olması kabul edilemez." dedi.

Cumhurbaşkanı Reisi geçtiğimiz hafta eyalet gezisi kapsamında Kohgiluye ve Buyer Ahmed eyaletini ziyaret etmişti.