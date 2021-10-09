Cumhurbaşkanı Reisi'den Afganistan'a taziye mesajı

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesinde bir camide düzenlenen ve çok sayıda Afgan vatandaşın hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan bombalı saldırıdan dolayı bu ülkeye taziye mesajında bulundu.

Cumhurbaşkanı Reisi’nin kaleme aldığı mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Kutsal bir yerde ibadet eden çok sayıda masum Afgan halkının şehit olması ve yaralanmasından dolayı Afganistan halkına ve tüm insan toplumuna taziyelerimi sunuyorum.

Müslümanlar arasında anlaşmazlık yaratmak amacıyla işlenen bu cinayet, insanlık ve din dışı doğası herkes tarafından bilinen kişiler tarafından işlenmiştir. Herkes bu tekfirci terör örgütünün ABD’nin destek ve planlarıyla büyüdüğünü ve Washington’un son yıllarda terör örgütü IŞİD üyelerinin Afganistan’daki faaliyetlerinin genişletimesini kolaylaştırdığını biliyor.

ABD'nin Afganistan'a yönelik yeni güvenlik projesinin bir parçası olan terör eylemlerinin devam etmesinin yanı sıra din ve etnik anlaşmazlığın birleştirilmesinden üzüntü duyduğumu dile getirerek İran’ın geçmişte olduğu gibi Afgan kardeşlere tam destek vermeye hazır olduğunu vurguluyorum ve Afgan gruplarının uyanıklığı ve kapsayıcı bir hükümetin kurulmasıyla bu planın büyük bir bölümünün boşa çıkmasını ve Allah'ın izniyle Afganistan halkının huzur yüzünü görmesini temenni ediyorum.”