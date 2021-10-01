Cumhurbaşkanı Reisi'den Kohgiluye ve Buyer Ahmed eyaletine ziyaret

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi gerçekleştirdiği beşinci eyalet ziyareti kapsamında bu sabah Kohgiluye ve Buyer Ahmed eyaletine gitti.

Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi bu ziyaret kapsamında eyaletteki bazı inşaat projelerini ve Kohgiluye ve Buyer Ahmed İl İdari Konseyi'ni yakından ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Reisi, Kohgiluye ve Buyer Ahmed Havalimanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Turizm, tarım, sanayi ve diğer mevcut kapasitelerin olmasına göre, yoksulluk ve işsizlik bu eyalette bir anlam ifade etmemelidir. Kohgiluye ve Buyer Ahmed'deki sorunların eyaletteki yetkililerinin işbirliği ile çözüleceğini umut ediyoruz" dedi.