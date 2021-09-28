Reisi: Enflasyon hükümetin kırmızı çizgisidir

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, bugün hükümetin Ekonomik Koordinasyon Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, enflasyona dair açıklamalarda bulundu.

Enflasyonu “hükümetin kırmızı çizgisi” olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı Reisi, "İlgili kurumlar enflasyonu artıracak her türlü eylemden kaçınmalıdır" dedi.

Reisi, likidite yönetimi ve enflasyon kontrolü ile orantılı bir para politikasının izlenmesi konusunda İran Merkez Bankası’na talimat verdi.

Cumhurbaşkanı Reisi, "Enflasyonu kontrol altına almak önemli bir konu ve hükümet için bir önceliktir." diye konuştu.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Ağustos ayında "Hükümet Haftası" dolayısıyla Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile beraberindeki bakanlar kurulu üyeleri ile görüşmesinde yeni hükümete hitap ederek, "Yüksek enflasyon, bütçe açığı, halkın geçim sorunları, ulusal paranın değer kaybetmesi, insanların alım gücünün düşmesi, işletmecilik ve bankacılık sistemi sorunları en önemli ekonomik konular arasında yer alıyor. Bu sorunların her birinin çözümü için planlar yapılmalı ve bir sonraki adımda hükümetin ekonomi ekibi uyum içinde hareket etmesi lazımdır." demişti.

Ayetullah Hamanei, "Ekonomik sorunları gidermek için geçici çözümler aramayın ve temel çözümleri takip edin. Ekonomik sorunların çözümü için yaptırımların kaldırılmasını beklemeyin, ambargonun varlığını varsayarak sorunların çözümüne yönelik planlar yapılmalıdır." ifadelerini kullanmıştı.

