Buşehr nükleer elektrik santralinin üretim kapasitesi artacak

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi gerçekleştirdiği altıncı eyalet gezisi kapsamında bu sabah Buşehr kentine geldi.

Cumhurbaşkanı Reisi, bu eyalette bulunan Buşehr nükleer elektrik santralini yerinde inceledi.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi burada yaptığı açıklamada, “İran İslam Cumhuriyeti'nin somut politikası barışçıl nükleer enerjiden yararlanmaktır ve bundan asla vazgeçmeyeceğiz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Reisi, “Buşehr santralinin maksimum nominal kapasitede çalışması ve bin megavat elektrik üretmesi bizim için sevindirici. Bu rakam yürütülen geliştirme projeleri ile üç katına çıkarılacak. Nükleer enerjiden 10 bin megavat elektrik üretimi konusunda İran Atom Enerjisi Kurumu için görev belirlenmiştir." ifadelerini kullandı.

İran'ın ilk nükleer santrali Buşehr 2011 yılında düzenlenen bir törenle faaliyete başlamıştı.