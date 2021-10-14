Cumhurbaşkanı Reisi'den Fars eyaletine ziyaret

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi gerçekleştirdiği yedinci eyalet gezisi kapsamında bu sabah Şiraz kentine geldi.

Ayetullah İbrahim Reisi, Şiraz Havalimanı'nda eyalet valisi ve bir grup yerel yetkili tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Reisi'ye yedinci eyalet gezisinde bazı bakanlar eşlik ediyor.

Reisi, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Vatandaşları ve hükümeti en çok rahatsız eden konulardan biri olan kuraklık sorununu Fars eyaletinde çözmeye çalışıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Reisi, “İşsizlik de hükümet için sorun yaratan sorunlardan biridir. Bu nedenle Bu eyalet ile ülkenin diğer bölgelerindeki istihdam sorununu giremek için çaba göstereceğiz.” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ardından Fars eyaletinin merkezi Şiraz'a 45 km uzaklıktaki Mervdeşt şehrinde bulunan Azmayeş Beyaz Eşya Fabrikası'nı ziyaret etti.