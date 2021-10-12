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12 Eki 2021 16:46

Askeri tatbikatta yerli hava savunma sistemleri başarı ile denendi

Askeri tatbikatta yerli hava savunma sistemleri başarı ile denendi

İran Ordusunun yerli üretimi olan “Tebes” ve “Mersad-16” hava savunma sistemi, Hava Kuvvetleri'nin düzenlediği "Velayet Semaları Savunucuları-1400" adlı askeri tatbikatında orta bir mesafede belirlenen hedefleri imha etti

İran Hava Savunma Karargahı Komutanı General Kadir Rahimzade yaptığı açıklamada ordunun yerli üretimi olan “Tebes” ve “Mersad-16” hava savunma sisteminin İran Hava Kuvvetleri'nin bugün ülkenin Kebir Çölü'nde düzenlediği  "Velayet Semaları Savunucuları-1400" adlı geniş kapsamlı askeri tatbikatı sırasında başarılı performans sergilediğini duyurdu.

General Rahimzade, “Bu tatbikatta yerel uzmanlar tarafından üretilen teçhizatın kullanılması, bir yandan küresel istikbarın yaptırımlarının etkisiz hale getirilmesini gösteriyor, diğer yandan geçtiğimiz yıllarda istikbar güçlerini yenmeyi başaran İran'ın hava savunma alanındaki gücünü ve kabiliyetini ortaya koyuyor” dedi.

News Code 1897841
https://tr.mehrnews.com/news/1897841/

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