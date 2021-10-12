İran Hava Kuvvetleri'nin geniş kapsamlı tatbikatı başladı

İran Hava Kuvvetleri'nin "Velayet Semaları Savunucuları-1400" adlı geniş kapsamlı askeri tatbikatı "Ya Rasulallah (SAV)" kodu ve Ordu ve Devrim Muhafızları için yerli füze, radar, keşif, elektronik savaş ve hava savunma sistemlerinin konuşlandırılmasıyla bugün sabah saatlerinde ülkenin Kebir Çölü'nde başladı.

Bu tatbikatta yer alan tüm ekipmanların yerli imkanlarla üretimiş ürünler olduğunu anlatan İran Hava Savunma Karargahı Komutanı General Kadir Rahimzade, tatbikatın ilk aşamasında Ordu ve Devrim Muhafızları’na ait uçak ve İHA’lar tarafından genel alanda bilgi ve keşif uçuşu yapıldığını belirtti.

Tatbikatta yerli hava savunma sistemlerinin kullanılmasına dikkat çeken General Rahimzade, “Tatbikatın bu aşamasında komuta kontrol sistemleri, Merac, Feth-2, Beşir ve Kudüs radar sistemleri, taktik bilgi ve keşif sistemleri, elektro-optik sistemler ve elektronik harp sistemleri konuşlandırıldı” dedi.

General Rahimzade, bu tatbikatın İran’ın hava sınırlarının yanı sıra hassas ve hayati merkezlerinin savunmasını korumak üzere güvenli hava savunma katmanları oluşturmak amacıyla yapıldığını bildirdi.