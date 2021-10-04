Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın ortak tatbikatı başladı

Bakanlığın açıklamasında "Tiflis'te Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan askerlerinin katılımıyla bilgisayar destekli Sonsuzluk-2021 tatbikatına başlandı" ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, kuramsal ve uygulamalı bölümlerden oluşan tatbikat sırasında üç ülke askerlerinin ve ilgili resmi kurumların temsilcilerinin bölgesel ekonomik projelerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik görevleri yerine getirdiğini vurguladı.

Türkiye Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre 9 Ekim'de sona erecek Sonsuzluk-2021 tatbikatının amacı, katılımcı ülkeler arasında eğitim, iş birliği ve birlikte çalışılabilirliği geliştirmek.

Kaynak: Sputnik