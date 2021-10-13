İran: Hava savunma sistemleri ülke genelinde konuşlandırıldı

Devrim Muhafızları Hava-Uzay Komutanı Tuğgeneral Amir Ali Hacizade, Simnan eyaletinde yürütülen "Velayet Semaları Savunucuları-1400" adlı hava savunma tatbikatı sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tuğgeneral Hacizade, yapılan tatbikatta olası saldırılara karşı çatışma simülasyonu yapıldığını belirterek, "Bu tatbikatta, çeşitli irtifalarda ve hızlarda uçan temsili düşman hedeflerini ve hatta seyir füzelerini başarıyla vurmayı başardık." dedi.

Bu tatbikatta uçaktan atılan yeni bir kanatlı bombanın ilk kez test edildiğini aktaran Tuğgeneral Hacizade, yerli olarak geliştirilen taşınabilir ‘Kudüs radar sisteminin de denendiğini söyledi.

Devrim Muhafızları Hava-Uzay Komutanı, "İran Ordusu ve Devrim Muhafızları Ordusu'na ait hava savunma sistemleri ülke genelinde konuşlandırıldı." diye konuştu.