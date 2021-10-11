İran yarın geniş çaplı hava savunma tatbikatı yapacak

İran Silahlı Kuvvetlerine bağlı Hatem el-Enbiya Hava Savunma Karargahı Komutanı General Kadir Rahimzade, Hava Kuvvetleri’nin "Velayet Seması Savunucuları-1400" " adlı hava savunma tatbikatının yarın ülkenin Kebir Çölü'nde yapılacağını açıkladı.
General Rahimzade, geniş kapsamlı tatbikatta İran Ordusu Hava Kuvvetleri, Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri ve Hava-Uzay Kuvvetleri birliklerinin yer alacağını bildirdi.
Söz konusu tatbikatın birliklerin savaşa hazırlık kabiliyetini güçlendirmek amacıyla yapılacağını belirten General Rahimzade, hava savunma tatbikatında yerli üretim hava savunma sistemleri, elektronik savaş sistemileri, savaş uçakları, insansız hava araçları (İHA) akıllı mühimmatlar ve seyir füzelerin test edileceğini aktardı.
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