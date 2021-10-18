Afganistan'da istikrar sağlamak için tam işbirliğine hazırız

Hüseyin Kazımi Kumi, Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi'nin yayınladığı hükümle dün İran’ın Afganistan özel temsilcisi olarak atandı.

Cumhurbaşkanı Reisi dün hükümetin bakanlar kurulu toplantısında Hüseyin Kazımi Kumi’yi İran’ın Afganistan özel temsilcisi olarak göreve atamasının ardından yaptığı açıklamada, Afganistan’ın Kandahar vilayetindeki ait Fatımiyye Camisi'ne düzenlenen terör saldırısından dolayı taziyelerini dile getirerek, “İslam alimlerini ve uluslararası kuruluşları Afgan kardeşlerimizin acılarına dikkat etmeye çağırıyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Reisi, “IŞİD terörizmi, Batılı işgalcilerin Afganistan’daki başarısız misyonunu tamamlamaya çalışmakta ve bu tür saldırılar bölünme, savaş ve dini kan dökmek amacıyla gerçekleştirilmektedir” ifadesini kullandı.

Reisi, “ABD’nin Afganistan’daki istikrarsızlaştırma stratejisi doğrultusunda gerçekleştirilen terör eylemlerinin sayısının artması, bu ülkedeki terör eylemlerinin kapsamının genişlediğini gösteriyor. Dolayısıyla Afganistan’ı yönetenlerin milletin güvenliğini sağlama sorumluluğunu yerine getirirken, halka güvenlik imkanları sunmayı da ihmal etmemeleri beklenir” ifadelerinde bulundu.

Reisi sözlerine ek olarak, “İran kendisini Afganistan’ın yanında görüyor ve Afgan halkı için kalıcı istikrar ve güvenlik sağlamak için kapsamlı yardım ve işbirliği yapmaya hazırdır” dedi.