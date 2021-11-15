Afganistan’da yeniden yapılandırma dönemi gelmiştir

Taliban yetkilileri ile görüşmek üzere Kabil’e giden İran’ın Afganistan Özel Temsilcisi Hasan Kazemi Kumi, Kabil havaalanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada İran ve Afganistan arasında güvenlik ve terörizmle mücadele alanında ortak işbirliği olduğunu vurgulayarak, “Afganistan ve İran'ın güvenli bir ortak sınırı olmalı, çünkü Afganistan'dan kaçan işgalciler bölgede desteklediği terör örgütlerini yaygınlaştırmaya çalışıyorlar” dedi.

Afganistan'ın son kırk yıldır saldırgan güçler tarafından işgal edildiğine değinen Kazemi Kumi, “ABD son 20 yılda Batı demokrasisi ile Afganistan’a egemen olmak ve diğer ülkelere karşı harekete geçmek istiyordu; ancak bu olmadı ve Afgan halkı işgalcilere karşı direndi. Günümüzde halk ve İslami direniş düşmanın şeytani politikalarının önüne geçmiştir” ifadelerinde bulundu.

Kazemi Kumi, İran ve Afganistan'ın derin tarihi ve kültürel ortaklığa sahip iki dost, komşu, Müslüman ülke olduğunu dile getirerek, “İran, 20 yıllık ABD işgali sırasında Afgan halkının yanındaydı ve tüm siyasi ve ekonomik boyutlarda Afganistan ile işbirliği yapmıştır. Bundan sonra da bu işbirliğini sürdürecektir” ifadesini kullandı.

Afganistan'da yeniden yapılandırma döneminin artık geldiğini belirten kazemi Kumi, İran’ın bu dönemde de Afganistan’la işbirliğine davam edeceğini söyledi.

Afganistan’ın sahip olduğu kapasitelere ve zengin doğal kaynaklara dikkati çeken Kazemi Kumi, “Afganistan güvenli ve istikrarlı olmalı ve bölgenin ekonomi ve güvenliğinde rol oynamalıdır” dedi.

İran ile Afganistan’ın zalimce yaptırımlara maruz kaldığını ifade eden Kazemi Kumi, “İran ve Afganistan, uzun ortak sınırları nedeniyle ekonomik işbirliği için iyi zeminlere sahiptir” diye kaydetti.

Kazemi Kumi ilaveten tüm Afgan halkının kabul edebileceği kapsamlı, bağımsız ve güçlü bir hükümetin kurulmasını temenni etti.

Kazemi Kumi ve beraberindeki heyet üç günlük Kabil ziyareti sırasında Taliban yetkilileri ile bir araya gelerek, mülteci sorunu, bölgesel sorunlar, ekonomik işbirliği, kapsayıcı bir hükümetin kurulması ve Afgan halkına insani yardım dahil olmak üzere Afganistan'daki çeşitli konuları görüşecek.