Reisi: Yabancıların ayağı Afganistan'dan kesilmelidir

İran Cumhurbaşkanı Reisi yaptığı açıklamada, Tacikistan’la ilişkileri İran’ın dış politika 'önceliklerinden' biri olarak nitelendirerek, “İran ve Tacikistan, ilişkilierin geliştirilmesi için değerli kapasitelere sahiptir. Bu kapasitelerden bazıları ticari ve ekonomiktir. Bu kapasitelerden yararlanarak ilişkilerin geliştirilmesi için zemin hazırlamalıyız” dedi.

Reisi, “Tacikistan cumhurbaşkanının söylediği gibi, Benderabbas ve Çabahar limanları, İran ve Tacikistan arasındaki ekonomik ilişkileri artırabilecek alanlardır” ifadesini kullandı.

Afganistan'daki gelişmelere dikkat çeken Reisi, İran ve Tacikistan’ın yabancıların ayağının Afganistan’dan kesilmesi gerektiğine inandığını belirterek, “Teröristlerin, bölgenin güvenliğini bozmasını kabul etmeyiz” ifadesini kullandı.

Reisi sözlerini şöyle sürdürdü:

“Afganistan meselesi Afgan halkı ve komşu ülkelerin işbirliğiyle çözülmelidir. Afganistan halkının kaderlerini kendileri belirlemesi ve afganlar arası müzakerelerin yapılması için zemin hazırlamalıyız.

Afganistan hükümeti tüm Afgan halkının katılımıyla kurulmuş olan kapsayıcı bir hükümet olmalıdır. çünkü siyasi olarak Afganistan sorununu çözmenin başka bir yolu yoktur.”

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ise, İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin Duşanba ziyareti sırasında iki ülke arasında 8 işbirliği belgesi imzalandığını söyledi.

İmamali Rahman, Reisi ile dostane görüşmeler yapıldığını belirterek, “İkili işbirliği belgelerinin iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendireceğini temenni ediyoruz” dedi.

Tacikistan Cumhurbaşkanı “İran ve Tacikistan’ın işbirliklerinn artırılması için elverişli bir zemin oluşturacak pek çok ortak noktası var” ifadesini kullandı.