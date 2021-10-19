  1. Dünya
  2. Asya
19 Eki 2021 15:23

Rusya'da Afganistan konulu toplantı yapılacak

Rusya'da Afganistan konulu toplantı yapılacak

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Afganistan meselesiyle ilgili olarak Moskova Formatında yarın 3. kez toplantı yapılacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Moskova Formatındaki toplantının 3'üncü kez düzenleneceği belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un da toplantıya katılarak katılımcılara yönelik konuşma yapacağı kaydedilen açıklamada, "Toplantıya bölgedeki 10 ülkeden temsilcilerin yanı sıra Afganistan'ı temsil eden Taliban hareketinin üst düzey bir heyetinin katılması bekleniyor." ifadesi kullanıldı.

Moskova Formatındaki toplantıda, Afganistan'daki askeri-siyasi durumun gelişmesi ve kapsayıcı bir hükümetin kurulmasına ilişkin beklentilerin tartışılmasının planlandığı, ayrıca bu ülkedeki insani krizi önlemek için uluslararası toplumun çabalarını pekiştirme konularına da değinileceği belirtiliyor. 

Kaynak: TRT Haber

News Code 1897989
https://tr.mehrnews.com/news/1897989/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 6 + 11 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler