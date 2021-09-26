Reisi: İran milleti zorbalığa boyun eğmez

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, bugün İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Simon Shercliff'i kabul etti. Kabulde Büyükelçi Shercliff, Reisi'ye güven mektubu sundu.

Güven mektubu takdim töreninde Reisi, İngiliz Büyükelçi'ye hitaben, "Ülkemiz gerçekten bağımsızdır ve bu bir iddia değildir. İyi derecede Farsça bilginize göre, bu kelimelerin İran'daki gerçek anlamını devlet yetkililerinize aktarınız." dedi.

Cumhurbaşkanı Reisi, "İran İslam Cumhuriyeti tüm ülkelerle işbirliği yapmak istiyor, ancak bu işbirliği karşılıklı saygıya dayalı olmalı ve milletlerin çıkarları dikkate alınmalıdır. İran ile çalışmanın ve işbirliği yapmanın en iyi yolu karşılıklı saygı ilkesine uymaktır. Bağımsızlık ve özgürlük ruhuna sahip olan İran halkı yanlış sözleri ve haksızlığı kabul etmez ve zorbalığa asla boyun eğmez. Avrupa ve Batı, deneyimlerine dayanarak İran'a bağımsız bir devlet olarak bakmalıdır." ifadelerini kullandı.

Bugünlerde insan hakları konusunun diğer ülkelere saldırmak için siyasi bir araç haline geldiğine dikkati çeken Reisi, "Dini inançlara dayalı insan haklarına saygı göstermek bizim görevimizdir. İnsan hakları savunucusu olduğunu iddia eden ülklerin bir çoğunun kendi insanlarına ne şekilde davrandığını iyi biliyorsunuz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Reisi, İngiliz yetkiliye "İran'da tanık olduğunuz gerçekleri doğru şekilde ülkenize yansıtınız." tavsiyesinde bulundu.

İngiliz Büyükelçi de, Londra-Tahran ilişkilerinin tarihi geçmişine atıfta bulunarak, iki ülke arasında yeni bir sayfanın açılmasını ve bu hedefe ulaşma konusunda olumlu katkı yapacağını umduğunu dile getirdi.