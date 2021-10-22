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22 Eki 2021 16:54

AB, Türkiye'yi Suriye'de 'işgalci güç' olarak tanımladı

AB, Türkiye'yi Suriye'de 'işgalci güç' olarak tanımladı

Avrupa Birliği Komisyonu’nun açıkladığı 2021 ülke raporunda Türkiye, Suriye’de ilk kez “işgalci güç” olarak tanımlandı.

Artı Gerçek'te yer alan bilgiye göre, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun Türkiye İlerleme Raporu’nu 20 Ekim’de açıkladı. AB Komisyonu’nun her yıl yayımladığı ülkeler raporunda Türkiye için Suriye’de ilk kez “işgalci güç” olarak tanımlandı. Türkiye’ye ağır eleştirilerin yapıldığı raporda, Türkiye’nin son dönemde izlediği dış politikasının AB’nin güvenlik ve dış politika öncelikleriyle uyumlu olmadığı belirtildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, 76. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Türkiye'ye Suriye'de bulunan ordu birliklerini çekme çağrısında bulunmuştu.

News Code 1898047
https://tr.mehrnews.com/news/1898047/

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