AB, Türkiye'yi Suriye'de 'işgalci güç' olarak tanımladı

Artı Gerçek'te yer alan bilgiye göre, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun Türkiye İlerleme Raporu’nu 20 Ekim’de açıkladı. AB Komisyonu’nun her yıl yayımladığı ülkeler raporunda Türkiye için Suriye’de ilk kez “işgalci güç” olarak tanımlandı. Türkiye’ye ağır eleştirilerin yapıldığı raporda, Türkiye’nin son dönemde izlediği dış politikasının AB’nin güvenlik ve dış politika öncelikleriyle uyumlu olmadığı belirtildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, 76. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Türkiye'ye Suriye'de bulunan ordu birliklerini çekme çağrısında bulunmuştu.