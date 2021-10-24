Erdoğan’ın "istenmeyen kişi" açıklamasına Avrupa'dan sert çıkış

Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 10 ülkenin diplomatik temsilcisini “istenmeyen adam” ilan etme talimatını verdiği açıklamasına “yılmayacağız” diyerek sert tepki gösterdi.

Sassoli sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “10 büyükelçinin sınır dışı edilmesi, Türk hükümetinin otoriter yöneliminin bir işareti. Yılmayacağız. Osman Kavala için özgürlük” ifadelerini kullandı.

Aralarında görüşüyorlar iddası

Reuters haber ajansının bildirdiğine göre, Almanya Dışişleri Bakanlığı’ndan bir kaynak, Erdoğan’ın Osman Kavala’yla ilgili açıklamalarından dolayı hedef aldığı 10 ülkenin son gelişmeler hakkında aralarında görüş alışverişinde bulunduğunu öne sürdü.

ABD ve Fransa büyükelçilikleriyle, Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı’ndan henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Ne olmuştu?

Erdoğan dün Eskişehir’de katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamada, dört yıldır tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala’nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) verdiği karara uyularak serbest bırakılmasını isteyen 10 büyükelçinin ‘‘istenmeyen adam’’ ilan edilmesi için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na talimat verdiğini söylemişti.

Kaynak: Cumhuriyet