Çin ve Rusya donanmaları arasında ilk ortak devriye

CRI Türkçe'de yer alan habere göre, iki ülkenin donanmalarından toplam 10 gemi ve 6 helikopter devriyeye katıldı. Faaliyet sırasında uluslararası hukuk kurallarına sıkı şekilde bağlı kalındığı ve diğer ülkelerin deniz sahalarına girilmediği bildirildi.

Söz konusu deniz devriyesinin yeni dönemde Çin-Rusya kapsamlı stratejik ortaklığını güçlendirmeyi, iki ülkenin ortak askeri operasyon kapasitesini artırmayı ve bölgesel ve küresel stratejik istikrarı korumayı amaçladığı belirtildi.

Devriyenin iki ülkenin orduları arasındaki olağan bir faaliyet olduğu, herhangi bir üçüncü tarafın hedef alınmadığı kaydedildi.