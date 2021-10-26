Taliban heyeti Doha'da Çin Dışişleri Bakanı ile görüştü

Wang Yi görüşmede, Çin’in öteden beri Afganistan’ın egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı göstererek, Afgan halkının ülkenin kaderini tayin etmesine ve kalkınma yolunu seçmesine destek verdiğini hatırlattı.

Çin’in hiçbir zaman Afganistan’ın içişlerine müdahale etmediğine, kendi çıkarlarının peşinde koşmadığına veya etki alanı arayışında bulunmadığına dikkat çeken Wang, tüm Afgan halkına yönelik dostluk politikası izlediklerini ve Afganistan’da yeniden asayiş sağlama ve yeniden yapılanma çabalarına destek verdiklerini anımsattı.

Wang konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Çin, Afganistan’daki mevcut insani krizlere önem veriyor ve başta ABD olmak üzere Batılı ülkelere yaptırımları kaldırma, ilgili taraflara da Taliban ile rasyonel ve pragmatik temaslar kurma çağrısında bulunuyor. Çin, Afganistan’a elinden gelen bütün insani yardımı sağlamaya ve uluslararası toplumla birlikte Afganistan’ın zorlukların üstesinden gelmesine yardım etmeye hazır.

BM Güvenlik Konseyi tarafından uluslararası bir terör örgütü olarak kabul edilen Doğu Türkistan İslami Hareketi, Çin’in ulusal güvenliği ile toprak bütünlüğüne tehdit oluşturmaktadır; Afganistan’ın da istikrarında ve uzun vadeli güvenliğinde zarar teşkil etmektedir. Taliban’ın, başta Doğu Türkistan İslami Hareketi olmak üzere bütün terör örgütleriyle ilişkilerini keserek, söz konusu terör örgütlerle mücadele etmek için etkili önlemler almasını temenni ediyoruz.”

Abdulgani Barader ise görüşmede, Afganistan’ın tarihten dersler çıkarıp, kendi somut koşullarına uygun kalkınma yolunu seçerek ve kapsayıcı önlemler alarak rejimin temsilini genişleteceğini belirtti.

Kadın ve çocukların haklarını korumak için çabalarını güçlendireceklerini belirten Barader, “Sağlık kuruluşları ve havalimanları gibi yerlerde kadınlar yeniden iş hayatına döndü. Kız çocukları da birçok eyaletteki ilk ve orta dereceli okullarda yeniden eğitime döndü. Ancak tesislerin yetersizliği ve bütçe kıtlığı gibi zorluklar mevcut” dedi.

Çin’in ve uluslararası toplumun Afganistan’a yardımlarını attırmasını beklediklerini ifade eden Barader, “Çin, Afganistan’ın önemli komşularından biri. Afganistan’ın zor döneminde bize gösterdiği saygı ve dostluktan dolayı Çin’e teşekkür ederiz. Çin’e yönelik dostluk politikası, Taliban’ın kararlı bir tercihidir. Çin’le her alanı kapsayan işbirliğini güçlendirmek istiyoruz. Çin’in güvenlik kaygılarına büyük önem veriyoruz ve taahhüdümüze sadık kalıp, herhangi bir kişinin ya da gücün Afganistan topraklarını kullanarak, Çin’e zarar verecek eylemlerde bulunmasına asla izin vermeyeceğiz.” şeklinde konuştu.

Wang Yi, Doha’da ayrıca, Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki’yle de görüşecek.

Kaynak: CRI Türkçe