İran Dışişleri Bakanı, Tacik mevkidaşı ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, Afganistan’a Komşu Ülkeler Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere bugün Tahran’a gelen Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ile görüştü.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, bugün düzenlediği haftalık basın toplantısında, İran, Özbekistan, Pakistan, Türkmenistan ve Tacikistan dışişleri bakanlarının katılımıyla yarın Tahran’da Afganistan’a Komşu Ülkeler Dışişleri Bakanları Toplantısı yapılacağını açıklayarak, “Bu toplantı, Afganistan’da kalıcı barış ve istikrara katkıda bulunmak için yapılacak” dedi.

Hatipzade, Çin ve Rusya dışişleri bakanlarının da online olarak toplantıya katılacağını bildirdi.

Tahran toplantısı, Afganistan’da kapsayıcı bir hükümetin kurulmasına ve ülkede barış ve istikrarın sağlanmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Afganistan'a Komşu Ülkeler Toplantısı'nın ilk turu Eylül ayında çevrim içi şeklinde Pakistan'ın ev sahipliğinde gerçekleşmişti.