Lavrov, Tahran'daki Afganistan konulu toplantıya online olarak katıldı

İran, Türkmenistan, Pakistan, Özbekistan ve Tacikistan dışişleri bakanlarının katılımıyla Tahran'da düzenlenen Afganistan’a Komşu Ülkeler Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da online olarak katılarak bir konuşma yaptı.

Lavrov yaptığı konuşmada, "Afganistan'a komşu ülkelere, Afgan topraklarından geri çekildikten sonra buralara yerleşmenin planlarını yapan ABD ve NATO güçlerinin askeri varlığına kendi topraklarında izin vermeme çağrısı yapıyoruz" dedi.

"Afganistan'daki teröristler ve suçlular, göçmen görünümünde komşu ülkelere sızabilirler ve sızıyorlar da" uyarısını yapan Lavrov, "Bu nedenle Afganistan’dan göç akınının kontrol altına alınması gerekiyor, bu da sadece Afganistan’ın içinde normal yaşam koşullarının sağlanması ile mümkün olabilir" ifadelerini kullandı.