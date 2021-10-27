  1. Siyaset
27 Eki 2021 15:45

Lavrov, Tahran'daki Afganistan konulu toplantıya online olarak katıldı

Lavrov, Tahran'daki Afganistan konulu toplantıya online olarak katıldı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Tahran'da düzenlenen Afganistan konulu toplantıya online olarak katıldı.

İran, Türkmenistan, Pakistan, Özbekistan ve Tacikistan dışişleri bakanlarının katılımıyla Tahran'da düzenlenen Afganistan’a Komşu Ülkeler Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da online olarak katılarak bir konuşma yaptı.

Lavrov yaptığı konuşmada, "Afganistan'a komşu ülkelere, Afgan topraklarından geri çekildikten sonra buralara yerleşmenin planlarını yapan ABD ve NATO güçlerinin askeri varlığına kendi topraklarında izin vermeme çağrısı yapıyoruz" dedi.

"Afganistan'daki teröristler ve suçlular, göçmen görünümünde komşu ülkelere sızabilirler ve sızıyorlar da" uyarısını yapan Lavrov, "Bu nedenle Afganistan’dan göç akınının kontrol altına alınması gerekiyor, bu da sadece Afganistan’ın içinde normal yaşam koşullarının sağlanması ile mümkün olabilir" ifadelerini kullandı.

News Code 1898157
https://tr.mehrnews.com/news/1898157/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 6 + 7 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler