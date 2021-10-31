Rus Dışişleri: Lavrov, Fransız mevkidaşı ile Ukrayna’yı görüştü

YouTube üzerinden canlı yayınlanan bir programa konuk olan Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’ın dün Roma’da düzenlenen G20 zirvesi kapsamında yaptıkları görüşmeyle ilgili açıklamada bulundu.

Zaharova, G20 zirvesi kapsamında yapılan istişareler sırasında Ukrayna ile ilgili konuların gündeme gelip gelmediği sorusu karşısında, “Elbette ki geldi. Ve belki de Fransa Dışişleri Bakanı Sayın Le Drian ile yapılan görüşme sırasında en kapsamlı biçimiyle gündeme geldi” yanıtını verdi.

‘Lavrov’un yaptığı ikili görüşmelerde gaz konusu tartışılmadı’

Zaharova, Bakan Lavrov’un Roma’da gerçekleştirdiği ikili görüşmelerde gaz konusunun tartışılmadığını ifade etti. Rus diplomat, “Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un dün gerçekleştirdiği ikili görüşmelerde bu konu esasen tartışılmadı” açıklamasında bulundu.

Zaharova ayrıca Lavrov’un Roma’da düzenlenen G20 zirvesi ile ilgili ajandasında ABD heyeti ile görüşmenin yer almadığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Sputnik